شاهد أهالى قرى إسنا يحتفلون بالمنازل الجديدة بعد افتتاحها ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ورصد "اليوم السابع" احتفالات من أهالى الأقصر وزغاريد من السيدات بعد بدء المشروع بكل قوة وإفتتاح 41 منزل ببدايته داخل القرية، بجانب تطوير كافة الخدمات اليومية بالقرية، حيث وجه يوسف عبد الستار عبد الوهاب أحد أهالى القرية، والذي تم بناء منزل له ضمن المشروع، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة العظيمة "حياة كريمة".

وأضاف يوسف عبد الستار عبد الوهاب إبن قرية الغريرة بمدينة إسنا، أنه رجل على باب الله ويعمل باليومية ولديه 5 أطفال وهم 7 أفراد بالأسرة به وزوجته، وكان منزلهم من الطوب الطين ويتعرضون للضرر فى فصل الشتاء والصيف من الأمطار والحرارة الشديدة والشمس بالمنزل دون سقف، قائلاً:- "الحمد لله رب العالمين احنا مكوناش عايشين وبعد ما عملوا لينا البيت الجديد النضيف ده، بنشكر الكل على دعمهم لينا وبناء بيتنا بالشكل ده ليسترنى وأبنائي وأسرتى كلها، شكراً حياة كريمة شكراً الرئيس السيسي".

وفى هذا الصدد وفى إطار تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع "بيوت الخير"، تسلمت الأسر المستحقة بقرية الغريرة بمركز أسنا بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعى بيوت الخير، وذلك بحضور كل من اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، نائباً عن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وإبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، وصبرى عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تأتى المرحلة الثانية من مشروع بيوت الخير وتستهدف إعادة بناء 431 منزلا فى محافظتى الأقصر والشرقية، وتنفيذ مشروعات لتوليد الدخل للأسر المستحقة ضمن المشروع، فضلا عن ترميم وتأهيل 2 دور أيتام فى محافظتى بنى سويف وأسيوط، وحرصت على إستخدام مواد آمنة بيئيا فى عمليات إعادة البناء للمنازل، والتى بلغت تكلفتها 40 مليون جنيه، فضلا عن توفير فرص عمل من خلال تنفيذ مشروعات حرفية وتجارية مثل ورش النجارة، والبقالة، والأدوات المكتبية، وذلك لمساعدة السكان فى الحصول على مصدر دخل دائم يحقق لهم حياة كريمة.

وكان قد كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تفاصيل موقف مدينتى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أنه تبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها هذا العام 2021 داخل قرى المدينتين حوالى 502 مشروع بتكلفة قدرها 6 مليار و200 مليون جنية.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم فى بداية دراسة موقف قرى إسنا وأرمنت، تم تقديم دراسة لوزارة التنمية المحلية تضم 427 مشروع بتكلفة حواليى 5 مليار جنية، وعندما تم الدخول على أرض الواقع بالقرى طبقاً لرؤية رئيس الجمهورية، بالعمل على المدن والقرى وتوابعها وكل مكان به كتلة سكانية، بالعمل عليه وتوصيل جميع الخدمات التى يحتاجها المواطنين، وتم إرتفاع تلك النسبة إلى 502 مشروع بتكلفة 6 مليار و200 مليون جنية، مؤكداً على أنه يتم العمل فى أطوال كبيرة تفوق الـ300 كيلو متر من الترع بمدينتى إسنا وأرمنت لتبطينها وتغطيتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف بالأساس إلى دعم وإحلال وتجديد كامل لقطاعات المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى والرصف والإسكان الإجتماعى، والخدمات الإجتماعية من سجل تجاري ووحدات صحية ومستشفيات وشهر عقاري ومكاتب تموين، وأبنية تعليمية ومدارس وأنشطة رياضية، حيث أنه يتم العمل حالياً فى الحفر لمدرستين بقرية الرياينة بأرمنت واحدة للتعليم الأساسي والثانية تجريبية حتى التعليم الثانوى، وينتهى العمل فيها فى نهاية العام الحالى.