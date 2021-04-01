وأشارت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم تسليم اللقاح لأول مرة فى دول الاتحاد الأوروبى خلال الـ 19 من شهر أبريل المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه من المتوقع الحصول على 55 مليون جرعة من الشركة بنهاية شهر يونيو المقبل، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الجدول المحدد لتسليم الجرعات.

ويعد لقاح شركة "جونسون آند جونسون" الرابع الذى وافقت على استخدامه وكالة الأدوية الأوروبية بعد لقاحات من تطوير شركات "فايز-بيونتك" الأمريكية الأمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينيكا" البريطانية السويدية، كما أنه أظهر فاعلية بنسبة 67 % فى التقليل من عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المصحوبة بأعراض.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد منحت "جونسون آند جونسون" خلال شهر مارس الجارى تصريح تسويق مشروط، يقر بأن الشركة استوفت "معايير الفاعلية والسلامة والجودة"، كما أن اللقاح بالفعل يتم توزيعه فى الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.