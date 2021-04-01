سفارة روسيا ببيونج يانج: بعثات دبلوماسية غادرت كوريا الشمالية بسبب القيود غير المسبوقة

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قالت السفارة الروسية في بيونج يانج إن جزءا كبيرا من البعثات الدبلوماسية غادر كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن البلاد تعاني نقصا حادا في المواد والسلع الضرورية، بما في ذلك الدواء.

وذكرت السفارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الخميس، أنه بسبب وباء كورونا فرضت السلطات الكورية الشمالية قيودا مشددة غير مسبوقة.

وأفادت السفارة الروسية بأن 38 مواطنا أجنبيا غادروا بيونج يانج يوم 18 مارس المنقضي، مشيرة إلى أنه "من الصعب بالفعل تحديد كم من بعثة دبلوماسية غادرت حتى الآن كوريا الشمالية".

وقالت إنه "من الواضح لسوء الحظ، لن تكون هذه مغادرة الأجانب الأخيرة، وستستمر هجرة الأجانب من هنا"، مشيرة إلى أنه لم يبق سوى أقل من 290 شخصا فقط.

وأوضحت أنه لا يستطيع الجميع تحمل القيود الصارمة وغير المسبوقة، والنقص الحاد في السلع الضرورية، بما في ذلك الأدوية، وعدم القدرة على حل المشاكل الصحية.

وأشارت السفارة الى أن البعثة الدبلوماسية الروسية في بيونج يانج تواصل عملها، في ظروف صعبة، وأن هناك الكثير من المشاكل.