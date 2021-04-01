سفارة السعودية بالقاهرة: تمديد صلاحية تأشيرات المتواجدين خارج المملكة 30 يوما

إيمان حنا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بيانا ردًا على الاستفسارات التى تلقتها حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين فى المملكة والمتواجدين خارجها، فى ضوء التعليق المؤقت لدخول المملكة.

وفى سياق توضيحها، أشارت السفارة إلى تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة فى الدول التى تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يومًا من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

وأضافت السفارة فى بيانها أن تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يومًا.

ويكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أى رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.