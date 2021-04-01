سائق الحفار الأشهر بقناة السويس يروى تفاصيل نجاح تعويم السفينة الجانحة.. صور

وأضاف سائق الحفار، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه من من قرية دنجواي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة وليس في هيئة قناة السويس، وتم الاستعانة به في عملية تعويم السفينة، مشيرًا إلي أنه يسعى بكل قوة ليلًا ونهارًا من أجل اتمام مهتمه، بسبب توقف الملاحة في قناة السويس.

وأكد عبد الله، أن لحظة نجاح تعويم السفينة كانت من أسعد لحظات حياته، لآن نجاح التعويم هو نجاح لمصر كلها لسرعة التعويم في وقت 6 أيام، رغم أن الخبراء أكدوا استغراقها وقت أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن فرحة العالم بتعويم السفينة كان بمثابة مكافأة للعاملين على مجهودهم الكبير، وتمنى سائق الحفار تكريمه من هيئة قناة السويس، وتوفير فرصة عمل له بقناة السويس، لتأمين مستقبله، حيث أنه متزوج منذ قرابة العام، وفي انتظار مولود.

وبدأت قناة السويس، التحقيقات مع السفينة ايفرجيفين التي تم تعويمها في قناة السويس، والذى سوف يتضمن ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس، إنه إذا رفضت السفينة والشركة المستأجرة لها الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات ستتحول إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها داخل قناة السويس لحين حل الخلاف القائم.