زى النهارده.. النيابة بـ"اغتيال النائب العام": لقى ربه على يد فئة باغية

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، وفى عام 2017، استمعت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 67 متهماً فى قضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات.

وخلال تلك الجلسة قال ممثل النيابة العامة فى مرافعته: "استشهد النائب العام على يد فئة باغية، جماعة قتلت صائما، إنها جماعة الإخوان، قتلوا المسلمين صائمين بدعوى الدين، سيدى الرئيس كيف ومتى ارتقى النائب العام شهيدا، قتله 3 من المتهمين رابعهم مجهول، واشترك ثلاثة عشر معهم فى التنفيذ، النائب العام خرج من بيته صائما ليلقى ربه، بدءوا العداوة مع النائب العام بعد فض الاعتصام".

وتابع ممثل النيابة، "شكلوا مجموعات نوعية ونفذوا العديد من العمليات بهدف إسقاط البلاد والعباد، فالأرض قوية أمنها الله، ففى تركيا احتمى المتهمون من الأول وحتى السادس، حسبنا حماس أنها مقاومة لليهود ونسيا أنا ميثاقها للإخوان تعود، وافقت حماس على تخريب الديار وبدولة تركيا بدأ التخطيط للعار".

وواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض، منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.