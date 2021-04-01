اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 05:39 م
خالد صلاح
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روسيا تتفق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح سبوتنيك بالصين

الخميس، 01 أبريل 2021 05:10 م
روسيا تتفق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح سبوتنيك بالصين لقاح سبوتنيك - أرشيفية
(أ ش أ)

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اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركة "توب ريدينج فارما" الصينية على إنتاج أكثر 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك ـ V" في الصين ، والتعاون في التسجيل والترويج لهذا اللقاح. 
وأفاد بيان للصندوق الروسي أنه وقع اتفاقية مع شركة "توب ريدينج فارما"، أحد فروع شركة "ريبيت روديولا" القابضة الرائدة في سوق الأدوية الصيني، على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الصين من أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا "سبوتنيك ــ V".
وأضاف البيان أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة سيتعاون مع شركة "توب ريدينج فارما" أيضا في تسجيل اللقاح وتعزيزه في الصين، حيث ستحصل هذه الشركة الصينية على الحق في توزيع اللقاح في الصين وهونج كونج وماكاو وتايوان بعد الموافقات التنظيمية.


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الصين

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