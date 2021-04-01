رفع 170 طن مخلفات صلبة وقمامة بأحياء مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد طارق لطفى، رئيس مدينة الأقصر؛ اليوم الخميس، أنه في إطار تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدينة والأحياء التابعة لها تم تنفيذ حملات نظافة وتجميل استهدفت طريق المطار الرئيسى والنجوع التابعة، حيث أسفرت عن رفع 20 طن مخلفات صلبة و32 طن قمامة.

كما تم تنفيذ حملات نظافة بجميع شوارع حى جنوب وحملة بإمتداد شارع التليفزيون، وأسفرت تلك الحملات عن رفع 26 طن قمامة و12 طن مخلفات صلبة على مدار اليوم، وذلك بمعاونة حملة المعدات ومشاركة أحياء المدينة والمتابعة الميدانية، وأيضا تم تنفيذ حملة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالحزام الاخضر بمنطقة حي شمال وأسفرت عن رفع 33 طن مخلفات و12 طن قمامة على مدار اليوم، كما تم تنفيذ حملات نظافة بالوردية المسائية بمنطقة حي شرق استهدفت شارع المرور وشارع صلاح سالم والنزهة وسيدي المنصور، وأسفرت الحملات عن رفع 25 طن مخلفات صلبة و10 أطنان قمامة على مدار اليوم .



تجميل شوارع مدينة الأقصر

وفى سياق متصل، تم تركيب كشافات جديدة بنجع العوارين وإصلاح الكشافات العاطلة بمنطقة حي المطار، كذلك تم صيانة وغسيل سيارات ومعدات حي وسط الثقيلة بحملة المعدات، حيث جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.



رفع المخلفات بشوارع مدينة الأقصر

وكان قد أعلن مجلس مدينة الأقصر، يوم الإثنين الماضي، عن استلام العميد طارق لطفى حسين أحمد الجديد، مهام عمله رئيسًا لمدينة الأقصر، واستهل العمل بعقد لقاء بأشرف مصطفى سكرتير المدينة، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وخلال اللقاء تم مناقشة جميع الموضوعات الجارية بكل إدارة وعرض جميع الملاحظات، والاهتمام الدائم بكل ما يرفع مستوى المواطن من نظافة الشارع ورفع الإشغالات بالمدينة والأحياء التابعة لها كما تم مراجعة الموقف التنفيذى لسير المشروعات الجارى العمل فيها والمقترحة للتنفيذ خلال الفترة القادمة، وبعد انتهاء اللقاء قام رئيس المدينة بجولة داخل مقر المجلس للتعرف على بعض موظفي الإدارات برفقتة سكرتير المدينة، ومنال محمد سيد مدير العلاقات العامة والإعلام، وشدد رئيس المدينة الجديد، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



مدينة الأقصر ترفع 170 طن مخلفات صلبة وقمامة بالأحياء

يذكر أن "لطفى" كان قد بدأ العمل في المحليات بتولي منصب رئيس مدينة دهب ثم تولى منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا التابعة لمحافظة قنا ثم تولى منصب رئيس مركز ومدينة البصيلة وأخيراً منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ثم أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يوم الخميس الماضي، الموافق 25 مارس 2021، قراراً بتعيين طارق لطفى حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر.