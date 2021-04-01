اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 أبريل 2021 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رسائل رئيس الوزراء بافتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 01:25 م
رسائل رئيس الوزراء بافتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة.. إنفوجراف رسائل رئيس الوزراء بافتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة الدواء المصرية تأتى في إطار رؤية متكاملة للدولة للمصرية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
 
وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة بحضور الرئيس عبدالفتاح  السيسى، إن المبادرات الصحية في مصر تعد من أهم المبادرات في العالم، منوها بإجراء نحو 750 ألف تدخل جراحي للمصريين دون مقابل.
 
وأشار "مدبولى" إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مبينا أن الحكومة تستهدف تطوير كامل لمنظومة الوحدات الصحية في الريف المصرى، مشددا على أن توافر مخزون استراتيجي والاكتفاء الذاتي للدواء أمن قومي لكل دول العالم.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تطوير قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، وأن القطاع مكن الدولة أن تكون على أرض ثابتة عند ظهور جائحة كورونا.
 
رسائل رئيس الوزراء بافتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة..
رسائل رئيس الوزراء بافتتاح مدينة الدواء المصرية بالخانكة..

 


مدينة الدواء

رئيس الوزراء

افتتاح مدينة الدواء

الرئيس السيسى

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء من مدينة الأدوية: حققنا مخزونا استراتيجيا والاكتفاء الذاتى أمن قومى.. مصطفى مدبولى: خصصنا 11 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. و2 مليون جرعة لقاح تصل قريبا.. وأول مصنع لمشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية

الخميس، 01 أبريل 2021 12:42 م

رسائل الرئيس السيسى بافتتاح مدينة الأدوية.. مصنع مشتقات البلازما كان حلما وسيكون جاهزا خلال عامين.. المضاد الحيوى المنتج بالمدينة لازم تكون كفاءته 100%.. وتوجيه بإطلاق اسم الراحل صلاح الشاذلى على أحد الميادين

الخميس، 01 أبريل 2021 12:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة