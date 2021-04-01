رابع جلسات محاكمة "جورج فلويد".. صديقة الضحية تبكى وتؤكد: كان لطيفا للغاية

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت رابع جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الأمريكي ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد وقائع مثيرة اليوم الخميس، حيث انهارت كورتني روس، صديقة جورج فلويد السابقة بالبكاء بعد أن سُئلت عن علاقتهما، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وبالتزامن مع محاكمة ديريك شوفين ضابط شرطة منيابوليس الذي يواجه ثلاث تهم جنائية في مقتل فلويد، بدأت روس في البكاء عندما طلب منها أن تروي كيف تعرفت على فلويد لأول مرة، قائلة: "إنها أحد ‏قصصي المفضلة"‏.

ثم واصلت وصف لقاء فلويد في مينيابوليس عندما كان حارس أمن في أغسطس ‏‏2017. في ذلك الوقت قالت روس إنها كانت تزور والد ابنها الذي كان يقيم هناك في ذلك الوقت.‏

بعد أن قالت إنها أخبرت فلويد أنها ليست على ما يرام وأنها كانت تنتظر والد ابنها قالت إن الحارس ‏عرض عليها الصلاة والدعاء معا، وتروي روس: "لقد كنت متعبة للغاية وقد مررنا بالكثير أنا ‏وأولادي، وهذا الشخص اللطيف لمجرد أن يأتي إلى ويقول هل يمكنني أن أصلي من أجلك".‏

وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، في مايو 2020 عن عمر 46 عامًا بعد تسجيل مقطع فيديو لشوفين، ‏وهو ضابط أبيض يركع على رقبته لأكثر من ثماني دقائق أثناء اعتقاله، وأثارت اللقطات للاعتقال ‏ووفاة فلويد لاحقًا شهورًا من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة والظلم ‏العنصري.‏ ويواجه شوفين حاليًا تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد ‏من الدرجة الثانية.‏

وحكم الطبيب الشرعي الطبي في مقاطعة هينيبين في مينيسوتا بأن وفاة فلويد جريمة قتل بعد أيام من ‏وفاته، وقال كبير المدعين جيري بلاكويل: "سوف تعلم أنه لم يمت من جرعة زائدة من المخدرات .. ‏لم يمت من جرعة أفيونية زائدة".‏

بينما كان من المعروف أن فلويد عانى من إدمان المواد الأفيونية وتم اكتشاف كميات ضئيلة من ‏الفنتانيل والميثامفيتامين في جسده بعد وفاته ، لم يتم العثور على أي منهما تسببا في وفاته، ومع ‏ذلك ، جادل دفاع شوفين خلاف ذلك خلال المحاكمة.‏

وقال إريك نيلسون، محامي دفاع شوفين، إن فلويد مات بسبب "عدم انتظام ضربات القلب الذي ‏حدث نتيجة لارتفاع ضغط الدم، ومرض الشريان التاجي، وتناول الميثامفيتامين والفنتانيل، وإلقاء ‏الأدرينالين - الذي يتدفق عبر جسده، وكل ذلك أدى إلى الوفاة.