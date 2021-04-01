رئيس "جبتو فارما": تنفيذ مدينة الأدوية بالخانكة على أحدث الوسائل العالمية

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور أحمد جسرها، رئيس مجلس إدارة شركة "جيتو فارما"، أن مشروع مدينة الدواء تم تأسيسه على أحدث الوسائل العالمية، مشيرا إلى أن المدينة تصل مساحتها إلى 180 ألف متر مربع وتم التأسيس على مرحلتين، والمرحلة الحالية مقامة على مساحة 120 ألف متر مربع، وتشمل مجمع الصناعات الدوائية والوحدات الصناعية المساعدة، والمبانى الإدارية.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء فى الخانكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "سعينا إلى تقنية المياه والهواء حيث تتم تنقية المياه باستخدام تكنولوجيا عالية، وفيما تتم تنقية الهواء من خلال فلاتر خاصة لتصل درجة نقاء الهواء إلى 99.9 %، ويكون خالى من البكتريا التى قد تضر بالمنطقة".

واستعرض الدكتور أحمد جسرها، تفاصيل المباني الخاصة بالمدينة الجديدة سواء المباني الصناعية أو الإدارية والبنية التحتية للمدينة والقدرات الانتاجية الخاصة بها، لافتا إلى أنه يوجد تنسيق كامل بين المباني والشبكات بدقة متناهية، ثم تم عرض فيلما عن الدقة والتمييز في إنشاء الشبكات داخل مدينة الأدوية الجديدة.

وتابع: "نعمل فى مدينة الأدوية بأفضل الكوارد المؤهلة والعاملة فى مجال الدواء لتطبيق المعايير التى تم إنشاء المدينة على أسسها.. ويمكن للمدينة جذب أفضل الكوارد الطبية.. ونحن أمام شركة وطنية بتعمل بمواصفات عالمية لتوفير الدواء للمواطن المصرى، وتحقيق الأمن الدوائى المصرى، وإنشاء مركز إقليمى لجذب شركات الأدوية واخيرا التصدير".