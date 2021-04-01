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رئيس الوزراء يطمئن على الترتيبات النهائية لموكب المومياوات الملكية

الخميس، 01 أبريل 2021 06:53 م
رئيس الوزراء يطمئن على الترتيبات النهائية لموكب المومياوات الملكية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الترتيبات النهائية لموكب المومياوات الملكية وذلك بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية.
 
وكان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد نشر إنفوجراف أوضح خلاله  أن أعظم ملوك وملكات مصر في التاريخ القديم يعودون في رحلة تاريخية بعد أكثر من مائة عام منذ اكتشافهم وتواجدهم في المتحف المصري بالتحرير، 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي مقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يبدأ من ميدان التحرير على متن عربات على الطراز الفرعوني مرورًا بضفاف النيل حتى متحف الحضارة.
 
وتابع مركز المعلومات، "كونوا على موعد مع هذا الحدث الجلل يوم السبت القادم 3 أبريل 2021، والذي سيبث على عدة قنوات محلية وأجنبية".
 
وأوضح المركز أن وزير السياحة والأثار قد أعلن خصم 50 % على تذاكر المتحف لمدة أسبوعين بعد الافتتاح لزيارة قاعة العرض المركزي، وستبدأ زيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداءً من 18 أبريل المقبل، الذي يوافق يوم التراث العالمي بعد تجهيز القاعة.
 

موكب المومياوات الملكية

الحكومة

مصطفى مدبولى

متحف الحضارة

اليوم السابع بلس

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