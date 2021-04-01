اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد ميدان التحرير لمتابعة ترتيبات موكب نقل المومياوات الملكية

الخميس، 01 أبريل 2021 07:06 م
رئيس الوزراء يتفقد ميدان التحرير لمتابعة ترتيبات موكب نقل المومياوات الملكية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ميدان التحرير، لمتابعة الترتيبات النهائية لموكب المومياوات الملكية، يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.
 
وكان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد نشر إنفوجرافا، أوضح خلاله أن أعظم ملوك وملكات مصر فى التاريخ القديم يعودون فى رحلة تاريخية بعد أكثر من مائة عام منذ اكتشافهم وتواجدهم فى المتحف المصرى بالتحرير.. 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا مقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يبدأ من ميدان التحرير على متن عربات على الطراز الفرعونى مرورًا بضفاف النيل حتى متحف الحضارة.
 
وتابع مركز المعلومات: "كونوا على موعد مع هذا الحدث الجلل يوم السبت القادم 3 أبريل 2021، والذى سيبث على عدة قنوات محلية وأجنبية".
 
وأوضح المركز، أن وزير السياحة والآثار قد أعلن خصم 50 % على تذاكر المتحف لمدة أسبوعين بعد الافتتاح لزيارة قاعة العرض المركزى، وستبدأ زيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداءً من 18 أبريل المقبل، الذى يوافق يوم التراث العالمي بعد تجهيز القاعة.

موكب المومياوات الملكية

الحكومة

مصطفى مدبولى

متحف الحضارة

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