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رئيس الوزراء من مدينة الأدوية: مصر من أقل دول العالم تسجيلا للإصابات بكورونا

الخميس، 01 أبريل 2021 10:29 ص
رئيس الوزراء من مدينة الأدوية: مصر من أقل دول العالم تسجيلا للإصابات بكورونا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعد من أقل الإصابات بكورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، متابعا : "نشكر المولى عز وجل على هذه النعمة وربنا يدمها علينا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "العالم تعامل جائحة كورونا بدون خطة أو كتالوج، وكل دولة تتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة وفق ظروفها، وسعينا لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، عندنا حاليا اكتفاء لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات، وهناك توجيه رئاسى بأن تكون من 6 شهور بدلا من شهرين.. ونسعى إلى تصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا ماعدا مستحضر واحد.

وأكمل رئيس الوزراء: "تم السيطرة على توافر الأكسجين في كافة المستشفيات خلال الموجة الثانية.. والحمد لله عدنا الاحتياطات مؤمنة بالكامل ولدنيا 2 مليون لتر احتياطي استراتيجى ونسعى إلى أن يكون 3 ملايين".


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