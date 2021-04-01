رئيس الوزراء: خصصنا 11 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا خلال العام الماضى

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت 7 محاور رئيسية للتعامل مع جائحة كورونا، لافتا إلى أنها اعتمدت على الإجراءات الاحترازية والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وتعزيز البنية الطبية، والحد من التداعيات الناتجة عن هذه الجائحة.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء بالخانكة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "الدولة خصصت 11 مليار جنيه خلال العام الماضى لمواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى حزمة لدعم الاقتصاد المصرى خصصها الرئيس السيسى بـ 100 مليار جنيه فضلا عن الخطط التنموية من شركاء التنمية".

وتابع مدبولى: "سعينا للاهتمام بعودة المصريين العالقين بالخارج، وتم عودة 320 ألف مواطن.. و مصر تعتبر من أوائل الدول اتخذت إجراءات سريعة وفورية للتعامل مع جائحة كورونا، من أقل الدول تأثرا بهذه الجائحة .. وبدأنا من مارس 2020 وقررنا منع تصدير بعض المنتجات الاستراتيجية لتامين الاحتياجات من المستلزمات الطبية الضرورية في ظل جائحة كورونا".