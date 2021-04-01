رئاسة الحرمين تنفذ تجربة جاهزية كهرباء المسجد الحرام استعدادا لرمضان.. صور

كتب محمد شعلان

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكى من خلال محطة كدى الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1442هـ، وشارك فى التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلةً فى الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدنى، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة.



تجربة الكهرباء

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا من عملية تجربة التغذية الكهربائية للمسجد الحرام، وأكد محسن بن عبد المحسن السلمى، مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة فى المسجد الحرام.



خطة كهرباء المسجد الحرام



استعدادات محطات الحرم

كما تمت تجربة فعلية فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة (30) دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.



تجربة محطة الحرم

وتابع: "أن خطة تشغيل التيار الكهربائى البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء".

واختتم السلمى بالتأكيد على أن محطة كدى ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكى بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع حيث يصل عددها إلى ثمان مولدات، وتبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلى خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكى ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكى الشريف.