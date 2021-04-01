دعم الأنشطة الرياضية وندوة تعريفية عن مشروع تعليم الكبار ومحو الأمية بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا مع أمناء اللجان الرياضية باتحاد الطلاب، وذلك بحضور الدكتور وليد عبد الله مستشار الأنشطة الرياضية بالجامعة، والكابتن صلاح عز عضو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة بالأقصر، لمناقشة خطط دعم الأنشطة الرياضية لطلبة الكليات بالجامعة.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس جامعة الأقصر، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية بالجامعة، وكان من أبرزها تجهيز ملعب كلية السياحة والفنادق، وذلك تمهيداً لتفعيل الأنشطة الرياضية بالجامعة، ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن مدي استعداده لتوفير كافة الإمكانيات لتجهيز الملعب وتذليل كافة العقبات وذلك لتفعيل الأنشطة الرياضية بالجامعة، كما وجه بعمل مدرجات بالملعب.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، علي الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالإضافة إلي الأنشطة الأخري ، وذلك سعياً من جامعة الأقصر لنهوض بابنائها الطلاب في شتي المجالات سواء الرياضية أو العلمية أو الثقافية.

وفى نفس السياق وتحت رعاية رئيس جامعة الأقصر، انعقدت فعاليات أول ندوة تعريفية عن مشروع تعليم الكبار ومحو الأمية بكلية الألسن بجامعة الأقصر، بإشراف الدكتور ربيع سلامة عميد الكلية، وبحضور خالد شمس الدين مدير عام تعليم الكبار ومحو الأمية فرع الأقصر، ومنتصر السعيد المنسق العام لجامعة الأقصر، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الأقصر وهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية.

وكان قد قام الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بجولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بالكلية، ورافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور هشام المعداوي عميد الكلية، والدكتور أحمد محيى حمزة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالإطلاع علي مشاريع الطلاب المتنوعة للفرقة الثانية ديكور بمادتي الدراسات التحليلية، حيث كان الطلاب يقومون بتنفيذ لوحات استنساخ لكبار الفنانين التشكيليين، كما اطلع رئيس الجامعة علي مشروع تصميم فيلا سكنية بكافة مشتملاتها من تصميم داخلي للدورين، وكذلك تصميم الماس بلان الخارجي والواجهة والسور، حيث قام الطلاب بمشروع متكامل بأستخدام الطرق اليدوية والديجيتال (برنامج الاوتوكاد والماكس والاسكتش اب واللوميون)، وفي نهاية الزيارة أعرب رئيس الجامعة عن مدي سعادته بتفوق ابنائه الطلاب بكلية الفنون الجميلة متمنياً لهم المزيد من التفوق .



أول أجتماع باللجنة الرياضية بالجامعة



أول ندوة تعريفية عن مشروع تعليم الكبار ومحو الأمية