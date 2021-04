احتفلت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، بشهر التاريخ النسائى، واحتفت بالسيدات العاملات فى القوات المسلحة الأمريكية، ونشرت فيديو يرصد الدور النسائى فى القوات المسلحة، وركزت على قصة "كاثرين أوكلى" التى تحلق بطائرة حربية.

وعلقت بايدن على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الرسمى بتويتر :" النساء في الجيش قائدات وصانعات تغيير ورائدات وغير ذلك الكثير".

Women in the military are leaders, changemakers, pioneers, and so much more. #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/w3W2bHVgGE