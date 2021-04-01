احتفلت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، بشهر التاريخ النسائى، واحتفت بالسيدات العاملات فى القوات المسلحة الأمريكية، ونشرت فيديو يرصد الدور النسائى فى القوات المسلحة، وركزت على قصة "كاثرين أوكلى" التى تحلق بطائرة حربية.
وعلقت بايدن على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الرسمى بتويتر :" النساء في الجيش قائدات وصانعات تغيير ورائدات وغير ذلك الكثير".
Women in the military are leaders, changemakers, pioneers, and so much more. #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/w3W2bHVgGE— Jill Biden (@FLOTUS) March 31, 2021
جيل بايدن
وأضافت سيدة أمريكا الأولى، في تصريح صحفي إن الأمهات كانت تعاني منذ ما قبل الجائحة ، لكن الأمور تجاوزت كل ما يتعين على الأمهات أن تتعامل معها مشيرة إلى أنهن يساعدن أطفالهن في التعامل عبر الإنترنت.
وحول مدى احتفاظها بالتوازن بين التزاماتها في البيت الأبيض وبين عملها كأستاذة جامعية ودورها كأم قالت إنني ككل امرأة أمريكية تعمل وتحاول أن تعتني بأسرتها، وقالت "إنني أحب عملي في مجال التدريس، وأقوم بمهامي بشأن مختلف الأمور التي أعمل بها في البيت الأبيض".
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