جمع حطام الصاروخ الحامل لمركبة فضائية من طراز "ستار شيب".. صور

وكالات

نشرت وكالة " رويترز" للأنباء مجموعة من الصور لحطام لصاروخ كان يحمل مركبة فضائية غير مأهولة من طراز "ستارشيب" أخفق في الهبوط بعد تجربة إطلاق من بوكا تشيكا في ولاية تكساس.



حطام الصاروخ

وقال جون انسبروكر المهندس في شركة سبيس إكس التي أطلقت الصاروخ في بث مصور عن اختبار الصاروخ: "يبدو إننا فقدنا كل البيانات بالمركبة، سيتعين علينا معرفة ما حدث من الفريق"، وكان الضباب يعيق الرؤية أثناء البث المصور مما جعل من الصعب مشاهدة هبوط المركبة.



الصاروخ حامل المركبة

ويعد ستارشيب واحدا من سلسلة نماذج أولية للصواريخ القادرة على نقل حمولات ثقيلة والتي تطورها شركة الفضاء الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك لنقل البشر وشحنات بحمولة 100 طن في مهمات للقمر والمريخ بالمستقبل.

حطام الصاروخ

وانفجر الصاروخان إس.إن8 وإس.إن9 من قبل أثناء الهبوط في تجارب سابقة.