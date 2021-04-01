جمارك المطار تحبط محاولتى تهريب كمية من الهواتف المحمولة ومستحضرات تجميل

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة زكريا حسب الله مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية، وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

في المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه أحمد حمدي الجوادي رئيس قسم اللجنة الجمركية فى أحد الركاب المصريين أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم فتلاحظ وجود أجسام تكرارية تشبه التليفونات والساعات.

وبالعرض على رأفت وهيب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد جمال فرج مأمور الجمرك وأحمد عاطف عبد الحميد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 18 تليفون محمول ماركة ايفون و14 ساعة ماركة ابل ووتش ومستلزمات اخري خاصة بهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف اشتبه ياسر محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مصطفي الصاوي مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة بكميات كبيرة داخل الحقائب .

وبالعرض على، أحمد فوزي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول قرر تكليف نورهان محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 334 عبوة متنوعة من مستحضرات التجميل من الماركات العالمية.

قرر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.