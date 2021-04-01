جامعة بنى سويف تنظم قوافل بيطرية وتوعوية بقرى المحافظة

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 194، على مقترح كلية الطب البيطرى بتنظيم عدد من القوافل العلاجية التدريبية لطلاب مرحلة البكالوريوس بقريتى الهرم بالواسطى وقرية إبشنا، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له على أهمية التدريب الميدانى للطلاب باعتباره وسيلة فعّالة لمساعدتهم على اكتساب قدرات جديدة تمكنهم من توسيع مهاراتهم وتعظم قدرتهم على الابتكار والإبداع، وتضيف لهم الخبرات من خلال تطبيق الجانب النظرى بطريقة عملية، مشيراً إلى حرص الجامعة على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة تطورات سوق العمل.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والمركز القومى للترجمة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن البروتوكول يشمل تقديم دورات تدريبية لطلبة كلية الألسن ممن يتمتعون بالكفاءة المطلوبة فى مجال الترجمة لصقل موهبتهم داخل المركز على أيدى خبراء متخصصين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبنى مشاريع التخرج المتميزة ليتم نشرها من خلال المركز، مؤكداً على ضرورة قيام الطلبة بترجمة أعمال كاملة وليس مقتطفات من العمل بحيث يتسنى نشرها.

كما وجه الدكتور منصور بضرورة دعوة بعض مترجمى المركز واستضافة الكوادر لإلقاء ندوة بمقر الكلية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، مشيراً إلى إمكانية عقد الفاعليات عن بُعد فى ظل جائحة كورونا لتحقيق الاستفادة المنشودة، توافقاً مع الأوضاع الراهنة وتماشياً مع سياسة التعليم الهجين.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف، على الخطة التنفيذية للقوافل التوعية لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية لعام 2021 ، وأوضح رئيس الجامعة أن الخطة تشمل تنفيذ 25 قافلة توعوية تقدم العديد من البرامج منها برنامج للمقبلين على الزواج وحديثى الزواج، وبرنامج المشكلات الناتجة عن زواج الأقارب، بالإضافة إلى برنامج توعوى عن فيروس كورونا المستجد يطرح الأسباب والنتائج والوقاية والمشكلات، وبرنامج عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الوضع الاقتصادى ، وبرنامج رعاية وتربية الثروة الحيوانية.