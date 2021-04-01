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جامعة المنصورة تطلق مسابقة لأفضل فيلم وثائقى لجهود مصر فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة

الخميس، 01 أبريل 2021 05:18 م
جامعة المنصورة تطلق مسابقة لأفضل فيلم وثائقى لجهود مصر فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة صاحب صورة النصر
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت جامعة المنصورة عن إضافة مجال جديد للأفلام الوثائقية بفعاليات مهرجان المنصورة الرقمى الثانى لعام 2021م وإطلاق مسابقة أفضل فيلم وثائقى لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين بعنوان "جهود مصر فى انهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس "إيفر غيفن" وتعويمها" وسيتم استقبال الأعمال على الموقع الالكترونى للمسابقة وذلك خلال الفترة من 1 حتى 30 ابريل 2021 م ويمكن لطلاب الجامعات المشاركة من خلال رابط المسابقة.

وأكد الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أن مسابقة أفضل فيلم وثائقى "جهود مصر فى انهاء أزمة السفينة الجانحة  "إيفر غيفن" وتعويمها.

جاءت نظرا للمستجدات التى طرأت على الساحة المصرية لإنتاج فيلم وثائقى قصير تدور أحداثه حول جهود الدولة المصرية فى حل أزمة كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمى والعمل البطولى لهيئة قناة السويس فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة "إيفر غيفن" وتعويمها واعادة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها وإعادة الحياة إلى التجارة العالمية.

ويتنافس فى إنتاج الفيلم طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين برؤية فنية ابداعية لتوثيق هذا الحدث الفريد والذى أثبت للعالم أن مصر قادرة على صنع المعجزات بسواعد وجهود ابنائها المخلصين، وقد خصصت الجامعة 3 جوائز مالية قيمة للفائزين بالمركز الأول، الثانى والثالث.

ويتضمن الفيلم كيفية تعويم السفينة والتى تمت بفكر ومهارة وإرادة المصريين فى حل أزمة كادت أن تعصف بالاقتصاد العالمى والعمليات التى تمت لتعويم السفينة بدءا من دراسة الأزمة والتخطيط لحلها وجهود العاملين بهيئة قناة السويس واستخدام الحفارات، عملية التكريك، القاطرات.

الجدير بالذكر أن مهرجان المنصورة الرقمى الثانى  تنظمه جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، وتنظيم الدكتور أحمد العدل منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.


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السفينة أيفر غيفن

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