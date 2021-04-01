جامعة الأزهر تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 3 يوليو

كتب لؤى على

حدد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، موعد بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى، على أن تنطلق يوم 3 يوليو، تكون نهاية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم الخميس 1 يوليو، حيث بدأت الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم 27 مارس الماضى.

كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عصام جمال حسن أبو النجا، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، بعمادة كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر.

كذلك أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتورة آمال السباعي وهبة، الأستاذة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، رئيسة وحدة السمعيات بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة.

كما شاركت الجامعة فى المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته الأولى، والذي استضافتة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.