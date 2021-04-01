اليوم السابع
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تكريم رجال هيئة قناة السويس المشاركين فى تعويم السفينة إيفر جيفن

الخميس، 01 أبريل 2021 11:08 م
تكريم رجال هيئة قناة السويس المشاركين فى تعويم السفينة إيفر جيفن تكريم رجال هيئة قناة السويس
بورسعيد محمد عزام

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كرم مجلس الشباب المصرى للتنمية التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، رجال هيئة قناة السويس المشاركين فى تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفن.

 

يذكر أن الفريق ‏أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كرم اليوم العمال والقباطنة المشاركين فى عملية تعويم السفينة العملاقة "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم القناة، وذلك فى احتفالية بالصالة المغطاة باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

‏‏ونجحت جهود هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة أول أمس، وتم قطرها إلى بحيرات الإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وبدأت قناة السويس أمس الأربعاء، التحقيقات مع السفينة ايفرجيفين التى تم تعويمها فى قناة السويس، لمعرفة ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل شحوط السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد من تقع على مسؤوليته التعويضات التى سوف تدفع للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة  6 أيام.


بورسعيد

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