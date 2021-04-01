تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة خلال حملة "حقك تنظمى" بالمنيا

وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية لـ 44 ألف و793 سيده، منها 10 الاف و15 من السيدات الجدد، و33 ألف و58 مترددة، مؤكداً على أهمية تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، مشيراً إلى ان فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين، شملت المرحلة الاولي الفترة من 14 مارس حتى 18 مارس 2021 بمراكز"سمالوط - بنى مزار – العدوة - ملوي -ديرمواس"، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 21 حتى 25 مارس، بمراكز "المنيا - أبو قرقاص - مطاي – مغاغة".



من جانبه، قال الدكتور أحمد صادق مدير ادارة تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، إنه تم صرف 44 ألف و766 وسيلة تنظيم اسرة مختلفة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 394 سيدة ومتابعة حمل لـ 948 حالة وإجراء كشف نساء لـ 1502 سيدة، فيما تم تقديم الاستشارة الطبية لـ 24 ألف و418 حالة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.