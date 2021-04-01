تعيين خالد حسن رئيسا تنفيذيا لعامر جروب وعضو منتدب للمجموعة

أعلنت مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" عن تعيين خالد حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عامر القابضة (عامر جروب) ويمتلك حسن خبرة في عمليات إعادة الهيكلة والبناء المؤسسي والتحول الرقمي وتعظيم هامش الربح والسيولة النقدية حيث شغل مناصب إدارية على مدار أكثر من 15 سنة في شركات مدرجة في بورصات لندن ومصر وكان يشغل منصب رئيس القطاع المالي لمجموعه اديس، شركة مدرجة في بورصة لندن وكان يشغل منصب رئيس القطاع المالي لمجموعه مستشفيات كليوباترا المدرجة بالبورصة المصرية.

وقال خالد حسن أن مهمته في المقام الأول ستتركز على اعادة رسم الخريطة الاستراتيجية لمجموعة عامر والتركيز على إعادة الهيكلة التشغيلية والإدارية والمالية بما يحقق أفضل عائد على حقوق المساهمين من خلال زيادة معدلات النمو في القطاع العقاري وتحقيق مستوى أعلى من إرضاء العملاء والسعي لرفع معدلات الربحية في القطاعات الأخرى وذلك من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية المتميزة داخل وخارج المجموعة ودعم استراتيجية التحول الرقمي ونظم المعلومات المتكاملة.

السيد منصور عامر رئيس مجلس الإدارة هو المساهم الرئيسي وقد قام مؤخرا بزيادة حصته في المجموعة ايمانا بإمكانياتها وإمكانيات أبنائها. وقد دفع لتطوير الإدارة وفصلها عن الملكية وتدعيم كوادرها المتميزة بأفضل العناصر لتنطلق المجموعة بمشروعاتها العديدة الواعدة ساعيين لتحسين سعر السهم والذي يتداول من وجهة نظر الادارة بمستويات متدنية في الوضع الحالي.

وتعد مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) إحدى المجموعات الاقتصادية الرائدة في مصر والتي تتميز بتقديم خدمة تخاطب العائلات المصرية من خلال مشروعات تهدف الى خلق حياة متكاملة ذات طابع متميز ومبهج اعتمادا على مخزون استراتيجي من الأراضي و الوحدات العقارية الممتدة في مناطق متميزة من القاهرة والعاصمة الإدارية بالإضافة الى التواجد المتميز لها في شمال مصر على الساحل الشمالي و الوجه البحري وجنوبا بصعيد مصر و شرقا على سواحل البحر الأحمر وذلك بما لدى المجموعة من مخزون عقاري متميز ما بين ما تم تطويره و مجهز للتسليم و كذلك ما هو تحت الانشاء و التجهيز. وتمتلك العديد من الشركات في القطاعات المختلفة ويمثل التطوير العقاري أحد الأركان الرئيسية في هذا الكيان الاقتصادي بالإضافة الى الاستثمار في مجال الفندقة والمطاعم ومجالات استثمارية أخرى.