تعليم الوادى الجديد: عقد المقابلات الشخصية لوظائف المتابعة الأحد المقبل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن عقد إجراءات المقابلات الشخصية للإعلان للمديرية رقم 1 لسنة 2021 م ، لشغل وظائف المتابعة وتقويم الأداء من يوم الأحد وحتى الأربعاء 7 أبريل، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فى بيان صحفى له، اليوم الخميس، تخصيص يوم الأحد فى التاسعة صباحا لعقد المقابلات الشخصية للعاملين بالمديرية فقط، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، فيما جرى تخصيص يوم الإثنين الخامس من إبريل لمقابلة المتقدمين لشغل الوظائف من العاملين بإدارتى الخارجة وباريس، على أن يكون يوم الثلاثاء لمقابلة العاملين بإدارات الداخلة وبلاط والفرافرة، كما أنه جرى تخصيص يوم الأربعاء السابع من إبريل الجارى للمتخلفين عن الحضور بالمديرية وجميع الادارات التعليمية.

وقال النيلي، إن اختبار الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية سيجرى بمعمل الحاسب الآلى بالمديرية وإدارة الداخلة التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكلف الإدارات التعليمية بإبلاغ المتقدمين والمستهدفين بالمواعيد المقررة.