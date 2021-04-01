اليوم السابع
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تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ ومطروح.. إنفوجراف

الخميس، 01 أبريل 2021 07:35 م
تعرف على عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ ومطروح.. إنفوجراف لقاح كورونا - أرشيفية

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تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.
 
وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
وينشر "اليوم السابع" أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.
 
وفى محافظة كفر الشيخ تم تخصيص 4 مراكز :
 
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ ومطروح
عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ ومطروح
 
 - الحامول – مكتب صحة الحامول – من 9ص ل 5م – شارع المركز – الحامول الطبية
 
- كفر الشيخ – مستشفى سيدى غازي المركزي – من 9ص ل 5م – شارع أبو بكر الصديق ، سيدي غازي ، كفر الشيخ
 
- دسوق – مستشفى دسوق العام – من 9ص ل 5م – ش. المستشفى ، مدينة دسوق ، كفر الشيخ
 
- مركز قلين – مستشفى قلين الجديدة – من 9ص ل 5م – شارع الجمهورية – مدينة قلين – كفر الشيخ
 
 
محافظة  مطروح  تم تخصيص مركز وهو:
 
 مستشفى القلب بمجمع المستشفيات – من 3عصرا لـ 9م – شارع اسكندرية – وسط البلد

 


مراكز تلقى لقاح كورونا

لقاح كورونا

عناوين مراكز لقاح كورونا

مراكز تطعيم لقاح كورونا

كفر الشيخ

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