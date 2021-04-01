تعرف على أكبر مشروع حضارى لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تتواصل على أرض محافظة أسوان أعمال تطوير وتجميل مدن المحافظة السياحية. "اليوم السابع" يقدم تفاصيل أكبر مشروع حضارى لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بأسوان.

أولا: سيتم إنشاء أكبر مشروع حضارى لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كيلومتر.

ثانياً: يشمل المشروع الحضارى لتطوير وتحديث كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى.

ثالثا: بالإضافة إلى ممشى زجاجى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان.

رابعاً: يضم أماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل.

خامسا: يتوازى ذلك مع تطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينتى كوم أمبو وإدفو.

سادساً: وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى ضرورة ارتباط هذا المشروع العملاق بالمرحلة الأولى للتطوير والتجميل لحديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

سابعا: وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن يراعى الهوية البصرية والطابع المعمارى الأسوانى مع مراعاة تسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ثامنا: تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل أسوان لعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم مع منتصف العام الحالى لتكون جاهزة لاستقبال الموسم السياحى القادم فى أبهى صورة بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية.