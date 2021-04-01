وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ أنه يمكن في الوقت نفسه تقديم طلب تصريح خاص في حالة حدوث موقف غير عادي من أجل السفر.



وأضافت الشبكة أنه سوف يُحظر دخول الأجناب غير المقيمين في تشيلي لمدة 30 يوم، وكانت حكومة تشيلي قد بدأت مؤخراً تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المعمول بها، حيث فرضت إغلاقا إلزاميا على 198 بلدية، بعد اكتشاف 64 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة للفيروس و45 حالة بالسلالة البرازيلية من إجمالي 7023 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا.



يُشار إلى أن عدد حالات كورونا في تشيلي يبلغ حوالي مليون شخص.