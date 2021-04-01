اليوم السابع
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تسليم 16 وحدة صناعية كاملة المرافق بالمجمع الصناعى بالبغدادى للمستثمرين

الخميس، 01 أبريل 2021 03:06 م
تسليم 16 وحدة صناعية كاملة المرافق بالمجمع الصناعى بالبغدادى للمستثمرين تسليم وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع الصناعى بالبغدادى
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت محافظة الأقصر، مهمتها فى المجمع الصناعى الجديد فى منطقة البغدادى الصناعية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد.

وفى هذا الصدد قام اللواء أركان حرب مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتكليف لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة اللواء محمد سليم، بالتنسيق مع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لتسليم عدد 16 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع الصناعي بالبغدادي، لعدد 16 مستثمرا ممن استوفوا كافة الإجراءات القانونية، وذلك لتشغيل تلك الوحدات في كل من القطاعات الصناعية "الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج".

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي طرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة، بنظام التمليك أو الإيجار وتم إتاحة الكراسات الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

ويقع المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر في منطقة البغدادي، ومقام على مساحة 49,17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384م نموذج "أ"، ومساحة 432م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، ويضم المجمع خدمات" مسجد ـ بنك ـ مطعم وكافيتريا ـ مبنى إداري ـ مبنى معارض ـمنفذ بيع وسوبر ماركت".

الأقصر تسلم 16 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع الصناعى بالبغدادى
الأقصر تسلم 16 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع الصناعى بالبغدادى

 

تسليم 16 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع الصناعى بالبغدادى
تسليم 16 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بالمجمع الصناعى بالبغدادى

 

جانب من تسليم المستثمرين لوحداتهم داخل المجمع الصناعى
جانب من تسليم المستثمرين لوحداتهم داخل المجمع الصناعى

 


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