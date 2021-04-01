اليوم السابع
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تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأولى جلسات شهر إبريل

الخميس، 01 أبريل 2021 02:47 م
تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بأولى جلسات شهر إبريل البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12932 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2963 نقطة.

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