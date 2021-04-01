اليوم السابع
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تخصيص 10 أفدنة لإقامة محطة صرف بقرية قمن العروس ببنى سويف ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 01 أبريل 2021 07:00 ص
تخصيص 10 أفدنة لإقامة محطة صرف بقرية قمن العروس ببنى سويف ضمن "حياة كريمة" الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال المحاسب محمد بكرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، إنه تم المعاينة الأولية لقطعة أرض على مساحة 10 أفدنة، تمهيدا للبدء فى إجراءات تخصيصها لإقامة محطة معالجة صرف صحى قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
 
وأضاف رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تكليفات مباشرة من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على ضرورة الاستمرار فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها فى أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى.
 
وأكد رئيس المدينة، تكثيف الحملات لاستعادة المظهر الحضارى وتحقيق الانضباط بشوارع المدينة، والتى تمثلت فى حملة لمتابعة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وأخرى لرفع المخلفات والقمامة وقد أسفرت هذه الحملات عن إزالة فى المهد لحالتى تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بزمام قريتى كفر بنى عتمان والديابية.
 

 


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