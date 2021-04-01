رويترز

أظهرت بيانات هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا أن 40.8% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً تلقوا جرعاتهم من اللقاح المضاد لكورونا اعتباراً من 28 مارس الماضي.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الخميس/ أن 12.7% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و79 تلقوا الجرعتين بينما استكمل 4.7% مسار التطعيمات، يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة يبلغ حوالي 4.3 مليون حالة.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا "إن إتش إس"، أنه تم إعطاء 28 مليونًا و709 آلاف و906 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للمواطنين خلال الفترة ما بين 8 ديسمبر الماضي وحتى 28 مارس الجاري.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، أن 25 مليونًا و903 آلاف و782 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 2 مليون و806 آلاف و124 شخصًا على جرعتي اللقاح.