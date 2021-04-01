وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الخميس/ أن 12.7% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و79 تلقوا الجرعتين بينما استكمل 4.7% مسار التطعيمات، يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة يبلغ حوالي 4.3 مليون حالة.