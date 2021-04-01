بدء التقديم لمعهد معاونى الأمن للذكور والإناث السبت المقبل

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة وذلك من خلال:

التقديم للذكور والإناث بدءً من يوم السبت لمدة شهر

التقديم من 8 صباحا حتى الرابعة عصرًا

يشترط أن لا يقل طول الطالب عن 170 سم وطول الفتاة عن 160

يشترط أن يكون الطالب حاصل على الإعدادية "كأقل مؤهل"

يشترط حسن السيرة وعدم الزواج أثناء التقديم وعدم وجود عقوبة جنائية سابقة

التقديم يكون فى المقار الآتية:

(معهد معاونى الأمن بطرة "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور")

وأعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة، على أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس - ألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن - أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها – وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره" - ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل - أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة - أن يجتاز إختبار السمات واللياقة البدنية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية - وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور" - وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث - وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى - وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

وبالنسبة للمزايا للمتقدمين تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد – يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة – الإستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة – يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية – الإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ومن المقرر أن تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى : (معهد معاونى الأمن بطره "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") .. وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/4/2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 3/5/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً يومياً ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.. علماً بأن كافة الشروط والمزايا معلن عنها على موقع وزارة الداخلية.