اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 01:02 م
خالد صلاح
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باحثون صينيون يطورون جهازا لتعطيل نشاط فيروس كورونا

الخميس، 01 أبريل 2021 12:30 م
باحثون صينيون يطورون جهازا لتعطيل نشاط فيروس كورونا كورونا - أرشيفية
وكالات

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طور باحثون صينيون مجموعة من المعدات التي يمكن أن تعطل نشاط فيروس كورونا، وذلك من خلال إطلاق حزمة من شعاع الإلكترون.

وبحسب ما أعلن مسؤولون في مؤتمر صحفي في مدينة شنجن بجنوبي الصين، سيتم تطبيق هذه التقنية التي أنجزت بمشاركة خبراء من مؤسسة الصين العامة للطاقة النووية وجامعة تسينجهوا والأكاديمية الصينية للعلوم ومركز شنجن الوطني للبحوث السريرية للأمراض المعدية، في تطهير عبوات المواد الغذائية في سلسلة التبريد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل 16 اصابة جديدة بكورونا منها ست إصابة جديدة في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين. 


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