أعلن الجهاز المركزى للإحصاء فى فلسطين أن معدل الجريمة انخفض خلال جائحة كورونا، بنسبة 23% مقارنة مع عام 2016، وأشار تقرير صادر عن الإحصاء الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس، إلى أن نسبة الأسر التى تعرضت للسرقة "باستثناء سرقة السيارة" فى فلسطين بلغت 2.8%، وبلغت نسبة الأسر التى تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 2.4%، وبلغت نسبة الأسر التى تعرضت ممتلكاتها إلى إتلاف 0.4%، وبلغت نسبة الأسر التى تعرض أفرادها للاعتداء 0.6%، فيما بلغت نسبة الأسر التى تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتى واحد على الأقل 2.0% "بواقع 1.4% فى الضفة و3.0% فى غزة.
وأضاف أن نسبة الأفعال الإجرامية التى وصلت المحكمة بلغت 10.3% من إجمالى الأفعال التى تم الإبلاغ عنها "20.2% فى الضفة و4.5% فى غزة" وأما عن أسباب عدم قيام التبليغ عن الحادث فأجاب 38.2% من الأفراد الضحايا أن السبب هو عدم خطورة الحادث، أما عدم الرغبة فى تدخل الشرطة فكانت بنسبة 23.3%، و20.0% بسبب حل الموضوع شخصيا أو عشائرياً وذلك من إجمالى الأفراد الذين لم يقوموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها.
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