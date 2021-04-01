وأضاف أن نسبة الأفعال الإجرامية التى وصلت المحكمة بلغت 10.3% من إجمالى الأفعال التى تم الإبلاغ عنها "20.2% فى الضفة و4.5% فى غزة" وأما عن أسباب عدم قيام التبليغ عن الحادث فأجاب 38.2% من الأفراد الضحايا أن السبب هو عدم خطورة الحادث، أما عدم الرغبة فى تدخل الشرطة فكانت بنسبة 23.3%، و20.0% بسبب حل الموضوع شخصيا أو عشائرياً وذلك من إجمالى الأفراد الذين لم يقوموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها.