امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 5 يونيو المقبل

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جدول امتحانات الدور الأول 2020-2021 للصف الثالث الإعدادى العام والمهنى لهذا العام، والمقررأن تبدأ السبت الموافق 29 مايو 2021 وحتى 10 يونيو 2021، مشدداً على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حيث أوضح أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بالفترة المسائية من يوم السبت الموافق 29 مايو وتستمر حتى 3 يونيو 2021 ، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية العامة بالفترة الصباحية من يوم السبت الموافق 5 يونيو وتستمر حتى 10 من نفس الشهر 2021.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستعداد التام وإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.