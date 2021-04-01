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النيابة العامة الإماراتية: كذبة أبريل جريمة وعقوبتها الحبس لمدة عام

الخميس، 01 أبريل 2021 11:19 م
النيابة العامة الإماراتية: كذبة أبريل جريمة وعقوبتها الحبس لمدة عام كذبة أبريل
كتب محمد جمال

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حذرت النيابة العامة فى الإمارات، من مغبة ومخاطر إطلاق الشائعات الكاذبة، في إطار ما يعرف بـ "كذبة أبريل"، جاء هذا في تغريدة نشرتها، اليوم الخميس، الموافق الأول من أبريل 2021، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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وأشارت النيابة العامة إلى أن الشائعات تؤثر سلبا في المجتمع وتضر بالمصالح العامة وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام.

وقالت إن إطلاق الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ​وأوضحت أنه يقع تحت طائلة هذه العقوبة: "كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس".

يذكر أن الكثيرون في أنحاء العالم يحتفلون بما يعرف بـ"كذبة أبريل" في مطلع شهر أبريل من كل عام بإطلاق الأكاذيب الساخرة والمقالب.

 


الإمارات

كذبة أبريل

أخبار الإمارات

أبريل

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