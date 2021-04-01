وأشار إلى أنه سيعقد فى وقت لاحق مشاورات مع الوزراء المعنيين وحكام الولايات وخبراء الفيروسات والأطباء من المشرفين على وحدات العناية المركزة لتحديد كافة التفاصيل والضوابط المرتبطة بتنفيذ الإغلاق .

وأكد أن الإغلاق العام يستهدف بالأساس الولايات الشرقية فيينا وبورجنلاند والنمسا السفلى، بسبب تركز الإصابات المرتفعة بها، لافتا إلى اتفاق الجميع على أن موعد 11 أبريل الجارى هو الأنسب للسيطرة على الإصابات الجديدة، ثم فتح البلاد تدريجيا فى وقت لاحق .