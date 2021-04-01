بدأت النمسا اليوم أول أيام الإغلاق العام المشدد فى البلاد والمرتبط باحتفالات عيدى الفصح والقيامة والذى سيمتد حتى 11 إبريل الجارى، وقال المستشار النمساوى سباستيان كورتس، فى تصريحات اليوم الخميس، إن الإغلاق العام يعتبر ضرورة لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا، ولتخفيف الضغط على المستشفيات ووحدات العناية المركزة التى وصلت بالفعل إلى السعة القصوى .
وأشار إلى أنه سيعقد فى وقت لاحق مشاورات مع الوزراء المعنيين وحكام الولايات وخبراء الفيروسات والأطباء من المشرفين على وحدات العناية المركزة لتحديد كافة التفاصيل والضوابط المرتبطة بتنفيذ الإغلاق .
وأكد أن الإغلاق العام يستهدف بالأساس الولايات الشرقية فيينا وبورجنلاند والنمسا السفلى، بسبب تركز الإصابات المرتفعة بها، لافتا إلى اتفاق الجميع على أن موعد 11 أبريل الجارى هو الأنسب للسيطرة على الإصابات الجديدة، ثم فتح البلاد تدريجيا فى وقت لاحق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة