المؤبد لقاتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المؤبد لعامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية وأسرية في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.
كشف أمر الإحالة قيام المتهم عامل بقتل المجني عليها عمدًا من غير سبق الإصرار والترصد بأن استل سكينا طارحا إياها أرضا جاثما فوقها موغلا سلاحا برقبتها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".
وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة البساتين أنه على أثر خلافات زوجية مع المجني عليها فاستل سكينا من منزل الزوجية وطعنها وأودى بحياتها وأن قصده من ذلك قتلها.
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