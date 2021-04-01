المؤبد لقاتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما فى البساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المؤبد لعامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية وأسرية في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم عامل بقتل المجني عليها عمدًا من غير سبق الإصرار والترصد بأن استل سكينا طارحا إياها أرضا جاثما فوقها موغلا سلاحا برقبتها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".

وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة البساتين أنه على أثر خلافات زوجية مع المجني عليها فاستل سكينا من منزل الزوجية وطعنها وأودى بحياتها وأن قصده من ذلك قتلها.