القبض على تشكيل عصابى سرق مواقع تحت الانشاء في القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عناصر تشكيل عصابى بمنطقة المرج، لقيامهم بسرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت، من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" اثناء استقلالهم مركبة "توك توك"- مجهولة المصدر مُحمل عليها (كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية) كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة حديد التسليح وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" ، وأقروا بقيامهم بسرقة مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" والسلاح النارى بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة ، كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وأمكن ضبطهـ وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه، واعترف بصحة أقوال المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.