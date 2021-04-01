وسلم أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفاتًا مجهولة الهوية إلى السلطات المالية، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أعلنت فيه أن الحمض النووى المأخوذ من الرفات يثبت أنها جثة المواطنة السويسرية بياتريس ستويكلى التى اختطفت في تمبكتو قبل خمس سنوات.



وكانت ستويكلي، الراهبة المسيحية، قد اختطفت من قبل جماعة نصرة الإسلام، المرتبطة بتنظيم القاعدة والمعروفة أيضًا باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ثم أطلق سراحها بعد فترة وجيزة في عام 2012، إلا أن ستويكلي تعرضت للاختطاف مرة أخرى في يناير 2016 على يد مسلحين اقتحموا منزلها في مدينة تمبكتو المالية.



وفي عام 2017 ، أصدرت تلك الجماعة مقطع فيديو لإثبات أن ستوكلي ورهائن آخرين ما زالوا على قيد الحياة، إلا وزارة الخارجية السويسرية قالت في أكتوبر الماضي إن السلطات الفرنسية أبلغتها أن الخاطفين قتلوا ستوكلي.