اليوم السابع
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العثور على جثة مجهولة بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة

الخميس، 01 أبريل 2021 03:43 م
العثور على جثة مجهولة بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة إسعاف- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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عثر أهالي مدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، على جثة مجهولة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وجرى انتشالها وإبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بعثور أهالي مدينة الخانكة اليوم، على جثة مجهولة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

انتشال جثة غريق

ترعة الإسماعيلية

الخانكة

الانقاذ النهري

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