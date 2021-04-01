وأشار الدبلوماسى الصينى خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، إلى أهمية استمرار الدعم المتبادل فى المحافل الدولية بين البلدين، مؤكدا دعم بكين لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فى جهود توحيد المؤسسات وبداية مرحلة من الاستقرار الأمنى والانتعاش الاقتصادى وإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الليبية، أهمية عودة العمل فى السفارة، وأيضا افتتاح قنصلية صينية فى بنغازى، بعد تحسن الأوضاع الأمنية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مضيفة أن عودة السفارة ستمهد الطريق لرجوع الشركات الصينية لاستكمال أعمالها المتوقفة فى بنغازى وطرابلس، والمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا.

وأشارت لاهمية الصين ودورها العالمى وارتباطها بعلاقات صداقة وتعاون وثيقة مع دولة ليبيا وتنفيذها مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والاتصالات.