اليوم السابع
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الصحة العالمية: وافقنا على لقاح أسترازينيكا وجونسون وفايزر ضمن مبادرة كوفاكس

الخميس، 01 أبريل 2021 11:58 ص
الصحة العالمية: وافقنا على لقاح أسترازينيكا وجونسون وفايزر ضمن مبادرة كوفاكس الدكتورة رنا الحجة
كتبت أمل علام

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قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية إن لقاح أسترازينيكا تم عرضه على اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية، وتم عرضه على الوكالة الأوروبية للأدوية، وتبين أن الآثار الجانبية لا تختلف عن نسبة التجلط بشكل عام وسط السكان.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو عن توزيع لقاحات كورونا، أن اللقاح يحمى من كورونا، موضحة أن لقاح أسترازينيكا الذى تم اكتشافه وتم تصنيعه فى كوريا والهند دخل ضمن مبادرة كوفاكس، وحصل على موافقة المنظمة واللجنة الاستشارية لخبراء المنظمة، وانضم إليه فايزر وجونسون، وهناك لقاحات أخرى كثيرة ستتم مراجعتها والموافقة عليها.


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الصحة العالمية

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لقاحات كورونا

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