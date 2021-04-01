الصحة العالمية تنظم مؤتمرًا حول تطورات كورونا وتوزيع اللقاحات بشرق المتوسط اليوم

كتب وليد عبد السلام

يعقد المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس حول تطورات جائحة كورونا والتركيز على وصول لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها فى إقليم شرق المتوسط، ويشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19 ووصول لقاحات كورونا توزيعها فى دول الإقليم

ويتحدث بالمؤتمر الصحفى الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وتيد تشيبان، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف والدكتور رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية

واستقبل مطار القاهرة منذ قليل 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "استرازينيكا" حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن تلك الشحنة ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدًا أن متلقى لقاح "أسترازينيكا" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 3 أشهر، من تلقى الجرعة الأولي.