الشرطة العراقية تلقى القبض على مطلوب بقضايا إرهابية فى بغداد

(أ ش أ)

ألقت الشرطة العراقية لقبض على مطلوب بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد .

وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب في منطقة (الفضيلية) شرق بغداد".

وأشارت الى أنه تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.