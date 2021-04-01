الشرطة العراقية تلقى القبض على مطلوب بقضايا إرهابية فى بغداد

ألقت الشرطة العراقية لقبض على مطلوب بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد .
وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب في منطقة (الفضيلية) شرق بغداد".
وأشارت الى أنه تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.
الشرطة العراقية تلقى القبض على مطلوب بقضايا إرهابية فى بغدادالخميس، 01 أبريل 2021 12:07 م
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
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ألقت الشرطة العراقية لقبض على مطلوب بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد .
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