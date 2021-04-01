اليوم السابع
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الخميس، 01 أبريل 2021 12:26 م
خالد صلاح
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الشرطة العراقية تلقى القبض على مطلوب بقضايا إرهابية فى بغداد

الخميس، 01 أبريل 2021 12:07 م
الشرطة العراقية تلقى القبض على مطلوب بقضايا إرهابية فى بغداد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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ألقت الشرطة العراقية لقبض على مطلوب بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد .
وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب في منطقة (الفضيلية) شرق بغداد".
وأشارت الى أنه تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.


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الشرطة العراقية

بغداد

اعتقال إرهابى بالعراق

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