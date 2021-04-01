السيطرة على حريق بمخزن ورشة أثاث أسفل عمارة تحت الإنشاء بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، مساء اليوم، الخميس، على حريق شب بمخزن ورشة أثاث بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة الدهار بالغردقة، دون إصابات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة، يفيد بنشوب حريق بمخزن ورشة لصناعة وتصليح الأثاث بمنطقة الدهار بالقرب من محكمة البحر الأحمر، أسفل عمارة سكنية تحت الإنشاء.

على الفور تم الدفع بسيارتين حماية مدنية لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وجود خسائر بشرية، وجارى تحرير محضر بالواقعة ومعرفة أسباب الحريق والعرض على النيابة العامة ومعرفة حجم الخسائر المادية.



السيطرة-علي-الحريق-بالغردقة



جانب-من-الحريق



حريق-بالغردقة