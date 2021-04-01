اليوم السابع
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الداخلية تضبط 12257 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة

الخميس، 01 أبريل 2021 10:50 ص
الداخلية تضبط 12257 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 12257 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 12167 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 90 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 603 مخالفة للمحلات، التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 183 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات  1234شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


كورونا

كمامة

عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الداخلية

حملات امنية

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